Ратификация соглашения с ЕС была под угрозой срыва - Порошенко

Успешный финал процесса ратификации исторического соглашения, по мнению президента, "закрепил позитивные тенденции консолидации проевропейских сил"

На завершающих этапах ратификации странами Евросоюза соглашения о ратификации Украина-ЕС процесс "притормозил" в Нидерландах, оказавшись под реальной угрозой срыва. Об этом в обращении по поводу одобрения Сенатом Нидерландов соответствующего документа заявил президент Петр Порошенко.

"Историческое для нас соглашение оказалось под абсолютно реальной угрозой. И до последнего момента вся дипломатическая команда Украины боролась за то, чтобы звезды на европейском небосклоне стали благоприятно для Украины. В этом нас поддерживали и нам помогали наши европейские партнеры", - сказал он.

Порошенко также поблагодарил за поддержку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, правительство страны и парламент.

"От имени украинского народа благодарю граждан Нидерландов, которые во время недавних выборов в массе своей не поддержали антиевропейскую партию, а вместо этого делегировали власть ответственным проевропейским силам", - добавил он.

Завершение процесса ратификации соглашения Украина-ЕС, по мнению президента, "закрепило позитивные тенденции по консолидации проевропейских сил".

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6 апреля 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах большинство граждан проголосовали против ратификации соглашения Украина-ЕС. Отреагировав на результаты народного волеизъявления, власти страны заявили о необходимости поиска компромисса между пожеланиями голландцев и внешнеполитическим курсом ЕС.

Незадолго до Нового года в Брюсселе согласились на высказанные Амстердамом корректировки и предложения по процедуре ратификации.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

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