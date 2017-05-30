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Порошенко упрекнул Путина за попытку присвоить Ярослава Мудрого

30.05.2017 15:44
Порошенко назвал Ярослава Мудрого "древнеукраинским князем" и подчеркнул, что с его времен Украина была частью Европы
Порошенко упрекнул Путина за попытку присвоить Ярослава Мудрого
Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко упрекнул президента РФ Владимира Путина за попытку присвоить "древнеукраинского князя Ярослава Мудрого". Об этом он сказал в своем обращении по поводу ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Порошенко подчеркнул, что исторически Украина была частью Европы со времен Ярослава Мудрого. "Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери, киевлянки, Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы выкрасть в российскую историю", - сказал президент.

Вчера на пресс-конференции в Версале Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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