Порошенко упрекнул Путина за попытку присвоить Ярослава Мудрого

Порошенко назвал Ярослава Мудрого "древнеукраинским князем" и подчеркнул, что с его времен Украина была частью Европы

Президент Петр Порошенко упрекнул президента РФ Владимира Путина за попытку присвоить "древнеукраинского князя Ярослава Мудрого". Об этом он сказал в своем обращении по поводу ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Порошенко подчеркнул, что исторически Украина была частью Европы со времен Ярослава Мудрого. "Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери, киевлянки, Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы выкрасть в российскую историю", - сказал президент.

Вчера на пресс-конференции в Версале Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем".

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