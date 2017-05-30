Руководство Минюста будет судиться с Саакашвили
Министр юстиции Павел Петренко вместе со своими заместителями Натальей Севастьяновой и Гией Гесадзе подает в суд на экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Об этом Петренко заявил на пресс-конференции в министерстве.
Министр заявил, что информация Саакашвили о том, что якобы министерство отказало в перерегистрации возглавляемой им политсилы, не соответствует действительности. Кроме того, руководство Минюста возмущены тем сканадалом, который поднял сегодня Саакашвили в здании министерства.
"Министерство юстиции - это не место для скандалов, это не место для давления. Это принципиальная позиция нашей команды", - добавил он.
28 февраля 2017 года Министерство юстиции официально зарегистрировало политическую партию Рух Новых Сил, которую возглавил Саакашвили.
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