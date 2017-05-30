Российские оккупанты уничтожили пляж в Коктебеле

На пляже санатория Прибой выкорчевали деревья в районе набережной

В оккупированном Коктебеле уничтожили пляж санатория Прибой, который находится на границе с горным массивом Кара-Даг. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Одна из основных проблем Коктебеля - это отсутствие канализации. Именно в этом месте можно было купаться, не боясь подхватить какие-то кишечные заболевания. Несколько дней назад сюда завезли крупную строительную технику, которая начала разравнивать пляжи. Сегодня я увидел спиленный холм, также выкорчеваны кедровые деревья на набережной", - отметил блогер Александр Горный.

Накануне жители Коктебеля обратились к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину с просьбой защитить от застройки Тихую бухту.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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