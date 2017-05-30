Климкин о заявлении Путина: Буду считать Пушкина украинцем
Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на попытку президента РФ Владимира Путина присвоить Ярослава Мудрого. На своей странице в Twitter Климкин написал, что теперь будет считать поэта Александра Пушкина украинцем.
"Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений", - написал министр.
"Проблема даже не в том, что Россия пытается "присвоить" Анну Ярославну, а в том, что действительно считает Анну Киевскую россиянкой…" - добавил он.
Вчера, 29 мая, на пресс-конференции в Версале Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем".
После этого имя киевской княжны пытались изменить в российской версии Википедии на "Анну Русскую".
Президент Петр Порошенко упрекнул Путина за попытку присвоить Ярослава Мудрого. Глава государства назвал Ярослава "древнеукраинским князем", а его дочь Анну "киевлянкой".
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