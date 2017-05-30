НАБУ реанимировало закрытое ГПУ дело: фигурант стал подозреваемым

Правоохранители сообщили о подозрении во взяточничестве харьковскому судье; по версии НАБУ, служитель фемиды требовал 75 тыс грн взятки

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сегодня, 30 мая, сообщили о подозрении во взяточничестве судье Дзержинского райсуда Харькова. Дело против фигуранта было открыто Генпрокуратурой два года назад, однако позднее его закрыли якобы из-за отсутствия состава преступления, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.



По версии следствия, судья якобы требовал неправомерную выгоду в размере 75 тысяч гривень за принятие решения в интересах взяткодателя. Служителю фемиды сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК.



В НАБУ отметили, что расследованием данного уголовного дела, открытого еще в марте 2015 года, ранее занимались следователи по особо важным делам Генпрокуратуры, однако они "состава преступления не нашли и производство закрыли".



В мае 2016-го детективы бюро истребовали дело у ГПУ и после изучения определили его перспективным. В июле того же года руководитель САП Назар Холодницкий отменил постановление о закрытии производства, однако спустя несколько дней генпрокурор Юрий Луценко отменил это решение главы Антикоррупционной прокуратуры.

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Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжали настаивать на необходимости возобновления расследования против харьковского судьи; убедить генпрокурора им удалось лишь в октябре 2016-го. С 28 октября 2016 года бюро начало расследование обстоятельств якобы совершенного судьей правонарушения.

Как сообщили в антикоррупционном ведомстве, подозреваемый одновременно является обвиняемым в другом уголовном производстве, которое расследовали детективы НАБУ. Сейчас дело о якобы получении им $800 взятки слушается в Полтавском районном суде.

12 мая 2017 года НАБУ призвало Верховную Раду не принимать во втором чтении законопроект №6220, запрещающий повторное расследование фактов, по которым уже есть закрытые уголовные дела или судебный приговор.

17 мая профильный парламентский комитет решил вернуть документ на доработку.



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