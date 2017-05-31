Встреча в нормандском формате может состоятся летом - МИД

Дата встречи зависит от того, когда канцлер ФРГ Меркель вернется с летних каникул

Следующая встреча в нормандском формате может состоятся, когда канцлер Германии Ангела Меркель вернется с летних каникул. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 5 канала.



По словам Зеркаль, встреча вполне вероятно может пройти летом.



"Меркель очень заангажирована в этот процесс. И предварительно обговаривался вопрос, что эта встреча состоится, когда она вернется с летних каникул", - пояснила замминистра.

Ранее Меркель заявила, что для достижения политического решения нынешнего конфликта в Донбассе надо как можно скорее провести новый раунд переговоров на высшем уровне.



30 мая в Берлине прошла встреча заместителей министров иностранных дел стран нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.