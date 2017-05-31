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Встреча в нормандском формате может состоятся летом - МИД

31.05.2017 00:15
Дата встречи зависит от того, когда канцлер ФРГ Меркель вернется с летних каникул
Встреча в нормандском формате может состоятся летом - МИД
Елена Зеркаль

Следующая встреча в нормандском формате может состоятся, когда канцлер Германии Ангела Меркель вернется с летних каникул. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

По словам Зеркаль, встреча вполне вероятно может пройти летом.

"Меркель очень заангажирована в этот процесс. И предварительно обговаривался вопрос, что эта встреча состоится, когда она вернется с летних каникул", - пояснила замминистра.

Ранее Меркель заявила, что для достижения политического решения нынешнего конфликта в Донбассе надо как можно скорее провести новый раунд переговоров на высшем уровне. 

30 мая в Берлине прошла встреча заместителей министров иностранных дел стран нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и РФ. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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