Встреча в нормандском формате может состоятся летом - МИД
Следующая встреча в нормандском формате может состоятся, когда канцлер Германии Ангела Меркель вернется с летних каникул. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 5 канала.
По словам Зеркаль, встреча вполне вероятно может пройти летом.
"Меркель очень заангажирована в этот процесс. И предварительно обговаривался вопрос, что эта встреча состоится, когда она вернется с летних каникул", - пояснила замминистра.
Ранее Меркель заявила, что для достижения политического решения нынешнего конфликта в Донбассе надо как можно скорее провести новый раунд переговоров на высшем уровне.
30 мая в Берлине прошла встреча заместителей министров иностранных дел стран нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и РФ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
08:30
-
вчера
18:17
-
22.05.17
17:04
-
вчера
11:21
-
вчера
16:54