Оккупанты оштрафовали крымского татарина за этнический флаг

Так называемый суд обязал Аметхана Юсупова уплатить 10 тысяч рублей за якобы демонстрацию крымскотатарского флага 18 мая

Российские оккупанты "оштрафовали" крымского татарина Аметхана Юсупова, похищенного на полуострове якобы за демонстрацию крымскотатарского флага, на 10 тысяч рублей. Соответствующий "приговор" 30 мая вынес так называемый Бахчисарайский райсуд, сообщает издание 15 минут.



Отмечается, что это первое "решение" по сфабрикованному административному делу против группы крымских татар, которые 18 мая 2017 года, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, ехали на автомобилях с этническими флагами.



По словам активиста Сервера Мустафаева, два якобы свидетеля, которые дали "показания" в ходе судилища, не смогли точно пояснить, видели ли они именно Юсупова 18 мая, была ли это колонна и были ли на автомобиле крымского татарина флаги. "Рапорты и протоколы в материалах дела тоже имеют много вопросов и несоответствий, как минимум в части обвинений против Аметхана", - сообщил он в Facebook.



Сегодня, 31 мая, оккупанты продолжат рассмотрение сфабрикованного производства против других крымских татар.

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18 мая 2017 года сообщалось о задержании российскими силовиками на временно оккупированном полуострове крымских татар, вышедших на улицы, чтобы почтить память жертв депортации 1944 года.

Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против государства-агрессора были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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