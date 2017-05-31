В Донбассе большинство граждан не хотят в Евросоюз - опрос

Значительные различия в позициях жителей двух частей Донбасса - свободной и временно оккупированной - касаются именно вопроса будущего статуса ОРДЛО

По данным немецкого центра восточноевропейских и международных исследований в ОРДЛО и на подконтрольной Украине территории Донбасса их жители имеют похожие настроения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно выводам исследования, несмотря на политическую удаленность и информационный вакуум у людей на подконтрольных и неподконтрольных украинскому правительству территориях взгляды на общественно важные вопросы менее дифференцированы, чем ожидалось.

"Исследование также показывает, что подконтрольный Киеву Донбасс по некоторым вопросам больше похож на оккупированные территории, чем на другие части Украины", - заявила директор ZOiS, доктор Гвендолин Зассе.

На подконтрольных территориях Донбасса, как и на неконтролируемых территориях, большинство людей выступают против присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Значительные различия в позициях жителей двух частей Донбасса касаются вопроса будущего статуса ОРДЛО.

"На подконтрольных Украине территориях абсолютное большинство опрошенных 64,7% выступает за их вхождение в соответствующие украинские области, тогда как на неподконтрольных территориях 33,1% респондентов выступает за статус особой автономии в составе России, а 35% - за статус особой автономии в составе Украины", - отмечает издание.

По информации ZOiS, опрос проводился по телефону с ноября по декабрь 2016 года, в нем приняли участие 1200 человек.

31 марта сообщалось, что 42% переселенцев заявили о намерении вернуться домой в Донбасс и оккупированный Крым.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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