Соглашение Украина-ЕС: МИД РФ увидел русофобию голландской власти

В Москве убеждены, что народ Нидерландов не собирался "привязывать Украину к ЕС", но его мнение не учли "потерявшие лицо голландские политики"

В министерстве иностранных дел государства-оккупанта России уверены, что голландцев "обвели вокруг пальца", когда власти этой страны ратифицировали вчера, 30 мая, соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Об этом говорится в официальном заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, обнародованном на сайте ведомства.

"Голландский народ, сказавший "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном", - заявила она.

Спикер МИД РФ посетовала на то, что на недавних дебатах в Сенате Нидерландов "все вновь свелось к бездоказательным утверждениям о провокационных действиях Москвы" и "взываниям к общеевропейской солидарности" перед лицом российской угрозы.

Захарова считает, что одобрение соглашения о ратификации - дело рук "брюссельских стратегов" и "политического десанта из Киева".

При этом в ведомстве отметили, что Кремль "не вмешивается в вопросы взаимоотношений третьих стран".

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6 апреля 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах большинство граждан проголосовали против ратификации соглашения Украина-ЕС. Отреагировав на результаты народного волеизъявления, власти страны заявили о необходимости поиска компромисса между пожеланиями голландцев и внешнеполитическим курсом ЕС.

Незадолго до Нового года в Брюсселе согласились на высказанные Амстердамом корректировки и предложения по процедуре ратификации.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов одобрил соглашение. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, приветствуя ратификацию, заявил, что "будущее Украины - это Европа".

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