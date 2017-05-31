Ввести визовый режим с Россией очень сложно - МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что будут готовы ввести визовый режим с РФ, если будет принято соответствующее политическое решение

При введении визового режима с Россией необходимо учитывать политические, юридические и технические составляющие. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Марьяна Беца, сообщает агентство УНИАН.

"Вопрос введения визового режима с Российской Федерацией, действительно, чрезвычайно сложный. МИД будет готов к введению, если будет принято соответствующее политическое решение", - сказала Беца.

Она отметила, что необходимо будет с учетом определенных факторов "очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с РФ". Беца считает, что в первую очередь, надо учитывать, что в России находятся 3-4 млн граждан Украины, подчеркнув, что "надо понимать, что у нас есть территория Крым, временно оккупированная, то есть, как тогда будет действовать въезд на территорию Крыма, если Россия введет зеркальные меры - тоже визовый режим". "Это же все-таки наша территория, мы же не будем въезжать туда по визам", - добавила она.

"Третий вопрос, также очень важный, - это неконтролируемый участок границы, который существует и по которому Россия продолжает поставлять оружие, наемников и технику на неподконтрольную территорию", - сказала Беца. "Здесь очень много аспектов, которые надо учесть. Есть также аспект технологический, или технический, имеющий отношение к МИД. Министерство иностранных дел должно быть также, если будет принято соответствующее политическое решение, подготовленным технологически", - подчеркнула она.

Беца напомнила, что Украина в РФ имеет пять дипломатических представительств: посольство, два генконсульства и два консульства. "И конечно, если вводится визовый режим, нам нужно будет гораздо больше людей, гораздо больше сотрудников, которые будут работать в России, для того, чтобы предоставить визу. Также потребуется и техническая база, и материальная база, нам потребуются дополнительные средства", - пояснила она. "На самом деле, этот вопрос не столь простой, он имеет очень много составляющих, как политических, юридических, так и технических", - подытожила Беца.

22 мая 2017 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что для рассмотрения введения визового режима с РФ необходимо сначала провести политические консультации в парламенте и согласовать законопроект со всеми фракциями.

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