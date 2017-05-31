Сюмар: Ахметов в отличие от Левочкина не играет по правилам РФ
Глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Виктория Сюмар рассказала в интервью LIGA.net о том, в чем она видит разницу между ближайшими соратниками беглого Януковича - Левочкиным и Ахметовым.
"Бывшие регионалы играют в одну и ту же игру - ждут, чтобы в один момент представить себя как единственных миротворцев и переговорщиков между Киевом и Москвой. Потому они радуются каждой мелкой неудаче Украины и упорно "не видят" очевидных результатов, именно украинских результатов", - сказала Сюмар.
В то же время она отметила, что, если, по ее мнению, группа Левочкина играет по правилам России, то Ахметов пытается быть адекватным украинской повестке.
"Что касается Ахметова, то в контексте закона о квотах мне понравилось, как телеканал Украина отреагировал на изменения и пообещал производить не только новостной, но и сериальный контент на украинском языке", - сказала Сюмар.
"Это разница между Ахметовым и Левочкиным. Ахметов сейчас не пытается играть по правилам России. Он понимает, что происходит в стране и пытается быть адекватным ситуации", - добавила она.Также Сюмар прокомментировала тиражируемую СМИ информацию об отношениях Рината Ахметова с командой Народного фронта и лично Арсением Яценюком.
"Что касается отношений Ахметова с НФ, то лично я ни разу не присутствовала на каких-либо встречах его с Яценюком или с кем-то другим из нашей команды. Про отношения с олигархами не распространяются даже в ближнем кругу, потому я об этих слухах узнаю от журналистов. Конечно, в политике и бизнесе все друг с другом знакомы и как-то общаются. Но я сознательно никогда не общалась ни с одним медиасобственником, чтобы сохранить дистанцию и делать законодательство в интересах общества и журналистов", - сказала замглавы Народного фронта.
Читайте полный текст интервью Виктории Сюмар
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