Сюмар: Ахметов в отличие от Левочкина не играет по правилам РФ

Замглавы фракции Народный фронт утверждает, что Ахметов пытается быть адекватным ситуации

Глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Виктория Сюмар рассказала в интервью LIGA.net о том, в чем она видит разницу между ближайшими соратниками беглого Януковича - Левочкиным и Ахметовым.

"Бывшие регионалы играют в одну и ту же игру - ждут, чтобы в один момент представить себя как единственных миротворцев и переговорщиков между Киевом и Москвой. Потому они радуются каждой мелкой неудаче Украины и упорно "не видят" очевидных результатов, именно украинских результатов", - сказала Сюмар.

В то же время она отметила, что, если, по ее мнению, группа Левочкина играет по правилам России, то Ахметов пытается быть адекватным украинской повестке.

"Что касается Ахметова, то в контексте закона о квотах мне понравилось, как телеканал Украина отреагировал на изменения и пообещал производить не только новостной, но и сериальный контент на украинском языке", - сказала Сюмар.

"Это разница между Ахметовым и Левочкиным. Ахметов сейчас не пытается играть по правилам России. Он понимает, что происходит в стране и пытается быть адекватным ситуации", - добавила она.