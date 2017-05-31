Насиров говорит, что не просил НАБУ отпустить его в Польшу

Отстраненный глава ГФС назвал детективов НАБУ "популистами", "тщеславными людьми" и "откровенными негодяями с маниакальной тягой к собственному пиару"

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров опровергает информацию НАБУ о своих якобы неоднократных обращениях за разрешением на выезд за границу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Насиров утверждает, что не просил НАБУ разрешения на поездку в Польшу.

В своем посте он назвал детективов НАБУ "популистами", "тщеславными людьми" и "откровенными негодяями с маниакальной тягой к собственному пиару".

"Еще одним проявлением этой "детской" болезни НАБУ стала ложь о том, что я якобы просил дать мне разрешение на выезд в Польшу. Официально прошу показать мое обращение, - когда и к кому я обращался. Или это специально придумано для того, чтобы заблокировать выезд на лечение в США? Ведь речь идет только об одной неделе", - написал Насиров.

Он отметил, что "отказ отпустить на такой нужный мне курс лечения останется на совести детективов, которые приняли это решение".

"Но я обещаю использовать все конституционные методы для отстаивания своих прав. Ведь речь идет не о поездке на курорт, и вопрос стоит очень остро", - написал Насиров.

Вчера, 30 мая, детективы НАБУ отказали Насирову в предоставлении разрешения на выезд в США. При этом в бюро отметили, что это уже второе обращение Насирова. Первый раз он просил в апреле разрешить ему посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.

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