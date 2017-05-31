В Раде готовят законопроект о языковых квотах для печатных СМИ

Виктория Сюмар считает, что государство должно пойти путем стимулирования и сделать для соблюдающих эту квоту определенные льготы

Глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Виктория Сюмар в интервью LIGA.net рассказала о подготовкее законопроекта о квоте украинского языка (50%) в печатных средствах массовой информации. При этом она отметила, что Интернет-СМИ подобная норма касаться не будет.

"Если говорить не об интернет-СМИ, а о прессе, то у нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ. Я в этом плане сторонник того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив. Чтобы мы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению. Но тут мы еще будем думать, как лучше прописать, так как нормы этого проекта переплетаются и с нормами языковых законов и с нормами законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, и которые касаются печатных СМИ", - сказала Сюмар.

Также представитель Народного фронта отметила, что государство может регулировать язык вещания на телевидении, так как оно работает на государственном частотном ресурсе.