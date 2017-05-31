В Раде готовят законопроект о языковых квотах для печатных СМИ
Глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Виктория Сюмар в интервью LIGA.net рассказала о подготовкее законопроекта о квоте украинского языка (50%) в печатных средствах массовой информации. При этом она отметила, что Интернет-СМИ подобная норма касаться не будет.
"Если говорить не об интернет-СМИ, а о прессе, то у нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ. Я в этом плане сторонник того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив. Чтобы мы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению. Но тут мы еще будем думать, как лучше прописать, так как нормы этого проекта переплетаются и с нормами языковых законов и с нормами законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, и которые касаются печатных СМИ", - сказала Сюмар.
Также представитель Народного фронта отметила, что государство может регулировать язык вещания на телевидении, так как оно работает на государственном частотном ресурсе.
"Телевидение работает на государственном частотном ресурсе. Государство имеет право регулировать то, для чего дает свой ресурс - это европейский подход", - сказала Сюмар.
Напомним, Верховная Рада вернула 75% квоты на украинский язык на телевидении. За изменения в некоторые законы по поводу языка аудиовизуальных средств массовой информации №5313 проголосовали 269 народных депутатов. Для общеукраинских телекомпаний доля передач или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в промежуток времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для региональных организаций квота составляет 50%.
Читайте полный текст интервью Виктории Сюмар
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