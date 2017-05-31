В Крыму оккупанты отказались признать дело Умерова сфабрикованным

Защита просила закрыть псевдодело по надуманному обвинению в "сепаратизме" ввиду того, что международное сообщество не признает власть РФ над Крымом

В Крыму созданный оккупантами псевдосуд отказался признать так называемое дело против заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова сфабрикованным, несмотря на приведенные стороной защиты убедительные аргументы. Видеокомментарий правозащитника Эдема Семедляева по этому поводу в своем Facebook опубликовала дочь замглавы Меджлиса Айше Умерова.



По словам адвоката, защита просила закрыть псевдодело по надуманному обвинению в "сепаратизме" в связи с тем, что международное сообщество не признает власть России над временно аннексированным Крымом и, соответственно, нет "состава преступления".



Кроме этого ходатайства, оккупанты отклонили прошения о переносе судилища ввиду отсутствия двух из трех представителей стороны защиты и об исключении так называемого доказательства - "протокола допроса" адвоката Николая Полозова, которого необоснованно перевели из статуса защитника в свидетеля.

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Также фейковый суд отказался признать общественным защитником Умерова российского диссидента Александра Подрабинека, мотивировав это тем, что тот должен присутствовать лично.



Как сообщил Семедляев, судилище продолжится "в открытом режиме" 7 июня 2017 года в так называемом Симферопольском райсуде.





Айше Умерова добавила, что уже после "заседания" представители оккупационной полиции предъявили отцу претензии по поводу якобы неправильно припаркованного автомобиля. Силовики "на непонятно каком основании" досмотрели багажник машины, после чего отпустили семью Умеровых, "посоветовав наклеить наклейку "инвалид" на лобовое стекло".

В мае 2016 года российские спецслужбы сфабриковали уголовное дело против Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, замглавы Меджлиса "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR".

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против государства-агрессора были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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