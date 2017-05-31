Кабмин назначил замминистра образования Рашкевича

В МОН Юрий Рашкевич будет заниматься вопросами высшего образования и евроинтеграции

Кабинет министров сегодня, 31 мая, назначил Юрия Рашкевича заместителем министра образования и науки. Об этом сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Министерства образования и науки.

В МОН Рашкевич будет заниматься вопросами высшего образования и евроинтеграции.

Новоназначенный заместитель министра в течение 1994-2017 годов координировал выполнение ряда международных образовательных проектов по программам Tempus, Эразмус+ и CIDA.

После присоединения Украины к Болонскому процессу руководил двумя международными проектами по программе Tempus, которые посвящены внедрению Европейской кредитно-трансферной системы и модернизации управления университетом.

Кабмин принял постановление, которое окончательно отменило обязательное трудоустройство студентов-медиков.

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