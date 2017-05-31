Минобороны создает институт психологического обеспечения армии
Министерство обороны решило создать институт морально-психологического обеспечения армии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
"Сегодня было принято решение о создании на базе Национальной академии Сухопутных войск Института морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины. Это чрезвычайно важный элемент жизнедеятельности войск и таких офицеров надо готовить вместе с теми, кто выполняет боевые задачи, которые являются командирами подразделений и затем становятся командирами частей", - сказал министр обороны Степан Полторак.
В среду министр осмотрел учебно-материальную базу Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области.
30 мая 2017 года министр обороны подписал приказ о призыве офицеров запаса в 2017 году.
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