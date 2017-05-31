Суд отменил итоги выборов в общественный совет при НАБУ 2016 года

Окружной админсуд Киева признал "противоправным" избрание членом совета по итогам интернет-голосования юриста Романа Маселко

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил результаты голосования за состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро 2 июня 2016 года. В НАБУ уже раскритиковали это решение и заявили о намерении его обжаловать.



Как сообщила в среду, 31 мая, пресс-служба ОАСК, суд признал "противоправным" избрание членом совета по итогам интернет-голосования юриста Романа Маселко. Также признано противоправным и отменено соответствующее решение бюро об объявлении результатов конкурса.



"Материалами дела подтверждено, что ответчик, не имея на это полномочий, организовал проведение конкурса, самостоятельно заказал и использовал программу "Система рейтингового интернет-голосования" для проведения рейтингового интернет-голосования", - говорится в сообщении.



В НАБУ заявили, что не согласны с решением ОАСК о якобы нелегитимности голосования и считают его "направленным на дискредитацию конкурсного отбора". В антикоррупционном ведомстве также отметили, что решение "странным образом" было обнародовано в день голосования за новый состав Совета общественного контроля.



"Подчеркиваем, что бюро до сих пор не получило судебное решение, о котором идет речь в заявлении ОАСК. По состоянию на 17:00 в Едином реестре судебных решений отсутствуют сведения о данном заседании и вынесенном решении", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

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Как отмечают в бюро, "по имеющейся информации, сам процесс рассмотрения дела и принятия решения происходил сомнительно, в письменном производстве без участия сторон". "Если текст решения будет совпадать по содержанию с публичным заявлением на сайте суда, НАБУ, безусловно, обжалует данное решение в апелляционной инстанции", - добавили в ведомстве.



В антикоррупционном органе подчеркнули, что страница интернет-голосования за членов общественного совета была разработана общественной организацией Электронная демократия, которая также ведет независимый мониторинг волеизъявления.



"Подобное решение ОАСК может дискредитировать сам институт советов общественного контроля, существующих при государственных органах, а также может быть расценено как наступление на антикоррупционные органы и общественных активистов", - резюмировали в НАБУ.

24 мая 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ проверяет заявление о якобы наличии у первого замглавы НАБУ Гизо Углавы двойного гражданства. В бюро заявили, что в связи с этим открыли уголовное производство по факту якобы вмешательства Генпрокуратуры в деятельность ведомства.

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