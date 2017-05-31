Москва потеряла газовый рычаг давления и шантажа - Порошенко

Решение Стокгольмского арбитража дает право Нафтогазу требовать снижения цены на газ по контракту с Газпромом по условиям рынка

Решение Стокгольмского арбитража в производстве против Газпрома - важный шаг на пути к энергетической безопасности Украины. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

"Положение "бери или плати" отменено. В удовлетворении требований российского "Газпрома" платить за газ на основании "бери или плати" отказано. Это принцип, навязанный Украине Россией и безответственно принятый украинскими переговорщиками в 2009 году. Благодаря ему миллионы украинцев были ограблены на миллиарды долларов", - написал президент.

По его словам, решение арбитража дает право Нафтогазу требовать снижения цены на газ по контракту с Газпромом по условиям рынка.

"Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком. Это - важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между Нафтогазом и Газпромом впервые регулируются цивилизованным юридическим способом.

"Подтверждаю, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей", - написал Порошенко.

Сегодня, 32 мая, НАК Нафтогаз Украины получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против Газпрома. Суд удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре цены с учетом рыночных условий. Требования Газпрома по условию "бери или плати" были полностью отклонены.

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