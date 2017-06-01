Насиров просил НАБУ отпустить его в США на лечение: документ

Подозреваемый просил детективов приостановить уголовное производство, снять с него электронный браслет и обеспечить выезд из Украины на терапию в США

Отстраненный от выполнения обязанностей главы ГФС Роман Насиров просил детективов Национального антикоррупционного бюро разрешить ему выезд в США для лечения папиллярного рака щитовидной железы по протоколу АТА на период с 11 по 30 июня. Об этом речь идет в обращении Насирова к бюро и заключении судмедэкспертизы по состоянию его здоровья, которые опубликовал сайт Цензор.НЕТ.

В частности, Насиров просил детектива приостановить производство, выдать загранпаспорт, временно снять электронный браслет и обеспечить выезд на лечение в отделение клинической эндокринологии Национального института изучения диабета, болезней пищеварительной системы и почек а Бетесде, штат Мэриленд.

Фигурант дела предоставил НАБУ заключение о состояния здоровья, в котором говорится, что он страдает от ишемии, рак щитовидной железы и других заболеваний.

Именно для послеоперационной терапии Насиров и просил разрешить ему выезд за границу, так как лечение по рекомендованному ему протоколу АТА в Украине "невозможно".



















Фото: censor.net.ua

30 мая 2017 года детективы НАБУ отказали Насирову в предоставлении разрешения на выезд в США. При этом в бюро отметили, что это уже второе обращение Насирова. Первый раз он просил в апреле разрешить ему посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.

Насиров отрицал, что просил НАБУ разрешения на поездку в Польшу.

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