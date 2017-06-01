Насиров ждет ответ НАБУ по загранпаспорту, угрожает судом
Отстраненный от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роман Насиров еще не получил официального ответа от Национального актикоррупционного бюро по поводу возможности возврата ему загранпаспорта якобы для выезда на лечение в США. Как передает корреспондент LIGA.net, в случае отказа он намерен обратиться в прокуратуру и суд.
"Официального ответа не было. Мы, как и вы, видим только информацию на страницах Фейсбука… Я жду от них официального ответа. Когда будет официальный ответ - буду обращаться дальше, так как есть еще прокуратура и суд, и они, я думаю, будут рассматривать вопрос по сути, а не популистически и заангажированно", - сказал Насиров.
По словам фигуранта резонансного антикоррупционного производства, ответ ему должен предоставить детектив, прокурор или судья-следователь. "В таком порядке есть обращения, и этим занимаются адвокаты", - добавил он.
Отстраненный глава ГФС отметил, что необходимый ему для лечения в США срок составляет "неделю - десять дней". "Есть определенный срок лечения. Это неделя-десять дней, когда я должен отсутствовать. Но я не вижу, каким образом это может повлиять на ход дела или следствия", - пояснил он.
Насиров также сообщил, что во время молитвенного завтрака сегодня утром он подошел к главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и сказал, что хочет попасть к нему на прием как к руководителю группы прокуроров. Холодницкий, по словам Насирова, рекомендовал ему обратиться в приемную.
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30 мая 2017 года детективы НАБУ отказали Насирову в разрешении на выезд в США. При этом в бюро отметили, что это уже его второе обращение. В первый раз он просил в апреле разрешить ему посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.
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