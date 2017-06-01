Насиров ждет ответ НАБУ по загранпаспорту, угрожает судом

На молитвенном завтраке фигурант производства бюро просил у Назара Холодницкого о встрече в САП, но прокурор "рекомендовал ему обратиться в приемную"

Отстраненный от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роман Насиров еще не получил официального ответа от Национального актикоррупционного бюро по поводу возможности возврата ему загранпаспорта якобы для выезда на лечение в США. Как передает корреспондент LIGA.net, в случае отказа он намерен обратиться в прокуратуру и суд.

"Официального ответа не было. Мы, как и вы, видим только информацию на страницах Фейсбука… Я жду от них официального ответа. Когда будет официальный ответ - буду обращаться дальше, так как есть еще прокуратура и суд, и они, я думаю, будут рассматривать вопрос по сути, а не популистически и заангажированно", - сказал Насиров.

По словам фигуранта резонансного антикоррупционного производства, ответ ему должен предоставить детектив, прокурор или судья-следователь. "В таком порядке есть обращения, и этим занимаются адвокаты", - добавил он.

Отстраненный глава ГФС отметил, что необходимый ему для лечения в США срок составляет "неделю - десять дней". "Есть определенный срок лечения. Это неделя-десять дней, когда я должен отсутствовать. Но я не вижу, каким образом это может повлиять на ход дела или следствия", - пояснил он.

Насиров также сообщил, что во время молитвенного завтрака сегодня утром он подошел к главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и сказал, что хочет попасть к нему на прием как к руководителю группы прокуроров. Холодницкий, по словам Насирова, рекомендовал ему обратиться в приемную.

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30 мая 2017 года детективы НАБУ отказали Насирову в разрешении на выезд в США. При этом в бюро отметили, что это уже его второе обращение. В первый раз он просил в апреле разрешить ему посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.

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