ЕСПЧ рассмотрит факты нарушения Россией прав человека в Крыму

Украина опровергает все позиции России, и неделю назад Европейский суд официально подтвердил, что принимает доводы Киева, заявили в Минюсте

Европейский суд по правам человека подтвердил позицию Украины по нарушению Российской Федерацией прав человека во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент LIGA.net.

"ЕСПЧ официально подтвердил, что принимает нашу правовую позицию по первому делу Украина против России по фактам нарушения прав человека в Крыму", - сказал он.

По словам главы Минюста, 27 марта Украина направила в суд "большой пакет документов", куда входят "десятки тысяч документов".

"Мы опровергаем все позиции РФ, и неделю назад Европейский суд официально подтвердил, что принимает нашу правовую позицию", - добавил Петренко.

Сейчас в Минюсте ожидают от ЕСПЧ утверждения процессуального графика рассмотрения дел.

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