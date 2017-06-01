Мирославу Гонгадзе лишили права представлять интересы в суде
Журналистку Мирославу Гонгадзе лишили права представлять свои интересы в суде по делу об убийстве своего мужа. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
"Вчера коллегия кассационного суда во главе с председательствующей Натальей Марчук незаконно и в нарушение моих прав как потерпевшего лишила меня возможности представлять мои интересы в процессе по делу кассационного производства по обвинению Пукача (бывший генерал МВД, - ред) в умышленном убийстве Георгия Гонгадзе", - отметила Мирослава Гонгадзе.
Она подчеркнула, что отстранение Валентины Теличенко, ее представителя, считает безосновательным и незаконным.
"Я планирую подать жалобу в Высший совет юстиции и буду искать защиты своих прав в Европейском суде по правам человека", - отметила Мирослава Гонгадзе.
По ее словам, за более чем полгода суд не смог начать судебные слушания по этому делу, и это вызывает подозрение, что дело затягивается умышленно.
"Напомню - судья Марчук Наталия Олеговна является кандидатом в Верховный суд Украины", - уточнила Мирослава Гонгадзе.
26 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в расследовании убийства журналиста Георгия Гонгадзе есть "важные доказательства, которые не всем понравятся".
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