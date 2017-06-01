В Херсоне появились билборды к коллаборантам: Ждите камней с неба

Билборды расположены на дороге из оккупированного Крыма

В Херсоне появились билборды с обращением к приехавшим за украинскими паспортами из оккупированного Крыма. Об этом сообщил сообщил блогер Антон Ходза у себя в Facebook.

"Обращение на двух языках - для украинских крымчан на украинском, для коллаборантов-ватников - на русском", - отметил Ходза.

По его словам, билборды расположены на дороге из Крыма и у центров, где паспорта выдают, всего четыре.





17 мая сообщалось, что президент Европарламента Антонио Таяни и министр нацбезопасности председательствующей в Совете ЕС в 2017 году Мальты подписали в Страсбурге законодательно решение о безвизовом режиме для Украины.

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6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая это сделал и Совет ЕС.

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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