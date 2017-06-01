В ЕС обеспокоены изменениями в закон об э-декларировании

По словам еврокомиссара Хана, изменения в закон об электронном декларировании по поводу общественных организаций могут быть внесены до середины июля

В Евросоюзе рассчитывают, что изменения в закон об электронном декларировании по поводу общественных организаций могут быть внесены до середины июля. Об этом заявил на пресс-конференции еврокомиссар Йоханнес Хан, передает корреспондент LIGA.net.

"Я думаю, все заинтересованы в том, чтобы решить этот вопрос до проведения саммита Украина-ЕС в середине июля", - сказал он.

Хан отметил, что обеспокоен изменениями в закон об электронном декларировании, которые, по его словам, могут помешать общественным организациям выполнять их роль.

5 мая сообщалось, что участники неформальной группы Европарламента "Друзья европейской Украины" призвали официальный Киев убрать из законодательства пункт об электронном декларировании для борцов с коррупцией. Соответствующее письмо с подписями 20 евродепутатов направлено на имя президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и спикера Рады Андрея Парубия, пишет Центр информации о правах человека.

23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в ст. 3 закона о предотвращении коррупции №6172, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать сведения о своих доходах и имуществе,обязав борцов с коррупцией заполнять э-декларации. Парламент подтвердил свое решение и на следующий день. 27 марта президент Петр Порошенко подписал закон.

28 марта в Министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что закон "ведет в неправильном направлении". Решение в части антикоррупционных организаций раскритиковали правозащитники, послы G7, дипмиссии США, Британии и ЕС.

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