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Высший спецсуд отменил оправдательный приговор журналисту Коцабе

01.06.2017 19:08
В мае 2016-го Коцаба был приговорен к тюрьме по обвинению в госизмене, однако уже в июле апелляционный суд его оправдал
Высший спецсуд отменил оправдательный приговор журналисту Коцабе
Руслан Коцаба (фото - facebook.com/Социалисты-Киева)

Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил оправдательный приговор журналисту Руслану Коцабе, ранее вынесенный судом апелляционной инстанции. Об этом в Facebook сообщила его адвокат Татьяна Монтян.

По ее словам, основания для отмены решения - "сугубо процессуальные": якобы апелляционный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об исследовании некоторых доказательств.

Монтян также заявила, что кассационный иск был подан в Высший спецсуд еще в августе 2016 года.

В мае 2016-го суд Ивано-Франковска приговорил Коцабу к трем с половиной годам тюрьмы. Ему инкриминировали государственную измену, преднамеренные действия, направленные на препятствование законной деятельности ВСУ.

В июле апелляционный суд признал журналиста невиновным и освободил из-под стражи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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