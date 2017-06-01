Еврокомиссар: Нет причин для приостановки безвизового режима

Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил ,что сейчас нет причин говорить о приостановке безвизового режима для граждан Украины

Нет никаких причин говорить о приостановке безвизового режима с ЕС из-за темпа реформ в Украине. Об этом заявил еврокомиссар Йоханнес Хан, отвечая на вопросы журналистов о возможности приостановки безвизового режима в случае снижения темпа реформ в Украине, передает корреспондент LIGA.net.

"Я обещал приезжать в Украину каждые три месяца, как только пришёл на эту должность. То, что я приезжал реже, свидетельствует о том, что ситуация нормализировалась... Мы не должны спекулировать положением о приостановке безвизового режима. Сейчас для этого нет никаких причин. Надеюсь, что они не появятся", - сказал он.

27 февраля 2017 года Совет Евросоюза утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами.

Механизм расширяет перечень возможных оснований для приостановления безвизового режима, добавляя в него сужение сотрудничества с третьей страной по вопросам реадмиссии (согласие государства на прием своих граждан, депортированных из других государств), существенное увеличение числа отказов в реадмиссии, в том числе для граждан третьих стран, следующих транзитом, и существенное увеличение риска для общественного порядка или внутренней безопасности государств-членов ЕС.



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