Комиссар ЕС о дате вступления в силу ассоциации: Это уже не важно
Политическое решение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом принято, когда оно юридически вступит в силу - не так важно. Об этом на пресс-конференции заявил еврокомиссар Йоханнес Хан, сообщает корреспондент LIGA.net.
"Сейчас это не так важно. Политическое решение принято, и можно сказать, что работа завершена. Естественно лучше, чтобы юридически это решение вступило в силу как можно быстрее. Если это произойдет до саммита (Украина-ЕС - ред.) - прекрасно. Если нет, это никого не должно смущать. Препятствия были устранены - и это самое главное", - сказал он.
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30 мая 2017 года Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, завершив долгий процесс ратификации документа странами Евросоюза.
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