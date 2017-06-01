Комиссар ЕС о дате вступления в силу ассоциации: Это уже не важно

По словам Йоханнеса Хана, если это не произойдет до саммита Украина-ЕС, "это никого не должно смущать", так как политическое решение уже принято

Политическое решение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом принято, когда оно юридически вступит в силу - не так важно. Об этом на пресс-конференции заявил еврокомиссар Йоханнес Хан, сообщает корреспондент LIGA.net.



"Сейчас это не так важно. Политическое решение принято, и можно сказать, что работа завершена. Естественно лучше, чтобы юридически это решение вступило в силу как можно быстрее. Если это произойдет до саммита (Украина-ЕС - ред.) - прекрасно. Если нет, это никого не должно смущать. Препятствия были устранены - и это самое главное", - сказал он.

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30 мая 2017 года Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, завершив долгий процесс ратификации документа странами Евросоюза.



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