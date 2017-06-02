Хан и Мингарелли посетили Широкино
Еврокомиссар Йоханнес Хан вместе с послом Евросоюза в Украине Хюгом Мингарелли и со своими украински коллегами посетили Широкино. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в Facebook.
"Европейская делегация была поражена последствиями обстрелов Широкино, которое не подлежит восстановлению. И таких населенных пунктов, не подлежащих восстановлению (а вокруг Широкино еще большая проблема с заминированием, в том числе побережья Азовского моря) - только в Донецкой области восемь", - написала Геращенко со ссылкой на слова главы Донецкой ОГА Павла Жебривского.
Вице-спикер добавила, что Украина выступает за демилитаризацию Широкино и за увеличение патрулей СММ ОБСЕ.
30 мая 2017 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел боевиками Красногоровки из тяжелой артиллерии и минометов, посетив несколько объектов.
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