Новость дня. Силовики сорвали заказное похищение в Россию

СБУ и ГПУ предотвратили похищение бывшего гражданина РФ, которого банда злоумышленников обещала заказчикам выдворить в Россию

Генпрокурор Юрий Луценко сегодня утром, 2 июня, сообщил о задержании правоохранителями группы подозреваемых, которые за вознаграждение в размере $17 млн пытались организовать похищение в Украине бывшего гражданина России. По словам главы ГПУ, похищение человека, который из-за преследования российскими властями покинул РФ и занимается в Украине производственным бизнесом, заказали в России. Подозреваемых задержали при получении аванса в $100 тысяч. Среди предполагаемых организаторов - начальник Обуховского райотдела полиции Киевской области Денис Ярославский, который утверждает, что его подставили.

Версия следствия



Похищение предпринимателя заказал гражданин РФ. Бизнесмена планировали похитить с целью выкупа: подозреваемые хотели потребовать у него около $300 млн.

Ярославский, который, по версии следствия, связан с уголовной средой, предложил помощь предполагаемым организаторам и даже пообещал привлечь СБУ. Ссылаясь на якобы связи с главой спецслужбы Василием Грицаком, он предлагал похитить бизнесмена, депортировав его в Россию на основании сфабрикованного уголовного дела. Однако, на самом деле, никаких контактов с СБУ у полицейского нет, утверждают в спецслужбе.

Подозреваемые также планировали предложить правоохранителям деньги за содействие в реализации замысла.

По некоторым данным, жертвой похищения должен был стать владелец Обуховского картонного комбината Владимир Крупчак - бизнесмен из РФ, который почти 10 лет назад получил гражданство Украины. Правоохранители имя потерпевшего называть отказываются. Однако фамилия "Крупчак" как минимум один раз упоминалась судьей при избрании подозреваемым мер пресечения.

Членов группы, в том числе полицейского и заказчика, задержали одновременно в Киеве и области силами почти 100 правоохранителей. Действия силовиков в ходе расследования, длившегося несколько месяцев, координировали глава СБУ и генпрокурор. В деле фигурируют, по меньшей мере, четыре человека.

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Подозреваемые отрицают вину

Подозреваемым инкриминируют подготовку похищения человека и попытку передачи взятки госслужащему. Одного из них - бизнесмена Владимира Бову - Печерский суд Киева сегодня арестовал до 31 июля с правом залога в 134 тыс грн. Сам Бова на заседании отрицал свою вину и заявлял, что не понимает, в чем его обвиняют.

Адвокат подозреваемого Марьян Мацула отметил, что его подзащитного задержали, когда он добровольно прибыл в СБУ "для дачи объяснений".

Отрицает вину и Ярославский. Обвинения в свой адрес он назвал сфабрикованными, а задержание - безосновательным. Причина преследования, по мнению полицейского, заключается в том, что он "говорил правду".

Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии LIGA.net заявил, что Ярославский в феврале 2017 года подал рапорт об отставке с поста начальника райотдела и с тех пор не связан с руководящими должностями. По словам спикера, все это время правоохранитель находился в отпуске и на больничном.

Сам Ярославский утверждает, что не увольнялся из правоохранительных органов, "хоть этого и хотят".

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