Комитет ПАСЕ одобрил процедуру импичмента президенту - Арьев
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, которая предусматривает возможность объявления импичмента президенту организации. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.
"Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президенту, вице-президенту ПАСЕ, а также председателям комитетов и заместителям. Голосование в Ассамблее будет 27 июня. Очень важный шаг для выхода из кризиса, в который ПАСЕ завел президент Педро Аграмунт своим безответственным поведением", - написал Арьев.
21 марта 2017 года сообщалось, что в Сирию прибыла делегация членов ПАСЕ от Испании, Италии, Чехии и России во главе с Педро Аграмунтом.
29 марта делегации Украины, Дании и Польши в ПАСЕ инициировали заявление в связи с визитом Аграмунта в Сирию, организованным государством-агрессором Россией.
24 апреля Аграмунт подчеркнул, что визит в Сирию был частным, не связанный с работой в ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп. Тем не менее, делегировавшая Аграмунта на пост главы ПАСЕ группа Европейской народной партии выразила ему недоверие.
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