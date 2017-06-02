Посол США: Тиллерсон изучает возможности помощи Украине

Белый дом пересматривает политику в отношении Украины с учетом ситуации на востоке страны, отметила посол США в Украине Мари Йованович

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает все возможности более активного приобщения Соединенных Штатов к переговорному процессу по Донбассу. Об этом сказала посол США в Украине Мари Йованович, сообщает УНИАН.



"Я думаю, что мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины, и я считаю, мы движемся дальше очень положительным и решительным образом. Очевидно, что ситуация на востоке является важной частью этого, и мы хотим оказывать поддержку, насколько это возможно. Секретарь Тиллерсон тщательно изучает все возможности", - подчеркнула Йованович.

Однако она не стала разглашать подробности.

24 мая государственный секретарь США подтвердил позицию его страны и остальных членов G7, что возвращение России в эту группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины.

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