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Посол США: Тиллерсон изучает возможности помощи Украине

02.06.2017 15:16
Белый дом пересматривает политику в отношении Украины с учетом ситуации на востоке страны, отметила посол США в Украине Мари Йованович
Посол США: Тиллерсон изучает возможности помощи Украине
Рекс Тиллерсон (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает все возможности более активного приобщения Соединенных Штатов к переговорному процессу по Донбассу. Об этом сказала посол США в Украине Мари Йованович, сообщает УНИАН.

"Я думаю, что мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины, и я считаю, мы движемся дальше очень положительным и решительным образом. Очевидно, что ситуация на востоке является важной частью этого, и мы хотим оказывать поддержку, насколько это возможно. Секретарь Тиллерсон тщательно изучает все возможности", - подчеркнула Йованович.

Однако она не стала разглашать подробности. 

24 мая государственный секретарь США подтвердил позицию его страны и остальных членов G7, что возвращение России в эту группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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