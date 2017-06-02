Киллер из РФ выдавал себя за журналиста - Геращенко

Начиная с весны 2016 года киллер пытался входить в доверие к украинским политикам и журналистам

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что один из известных украинских политиков опознал стрелявшего в Адама Осмаева и Амину Окуеву, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста. Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"Агент российских спецслужб, остановленный вчера Аминой Акуевой, был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года под именем Дакара Александра Венусовича", - написал Геращенко.

По его словам, начиная с весны 2016 года он пытался входить в доверие к украинским политикам и журналистам, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами.

"Один из известных украинских политиков уже опознал киллера, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста", - написал депутат.





Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Он попросил всех, кто встречался за последний год с человеком выдававшим себя за немецкого/французского журналиста, немедленно связаться с полицией Киева.

Служба безопасности Украины пока не располагает информацией о возможной причастности российских спецслужб к нападению на бывших добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве.

1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. Нападавший, представившийся журналистом французской газеты Le Monde, выстрелил в Осмаева, в ответ Окуева сделала четыре выстрела в злоумышленника.



Сейчас Осмаев и нападавший находятся в больнице.

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