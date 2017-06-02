Королевскую снова облили зеленкой: фото

Одесситы не совсем приветливо встретили народного депутата от Оппозиционного блока Наталию Королевскую

В Одессе облили зеленкой народного депутата от Оппозиционного блока Наталию Королевскую. Об этом в Facebook сообщает Автомайдан Одесса.

"Королевская приехала в Одессу. Но, что-то пошло не так", - отмечается в сообщении.





Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa

9 мая 2016 года Королевскую в Славянске облили зеленкой во время торжественного шествия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



