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Королевскую снова облили зеленкой: фото

02.06.2017 15:38
Одесситы не совсем приветливо встретили народного депутата от Оппозиционного блока Наталию Королевскую
Королевскую снова облили зеленкой: фото
Наталия Королевская

В Одессе облили зеленкой народного депутата от Оппозиционного блока Наталию Королевскую. Об этом в Facebook сообщает Автомайдан Одесса.

"Королевская приехала в Одессу. Но, что-то пошло не так", - отмечается в сообщении.

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Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa

9 мая 2016 года Королевскую в Славянске облили зеленкой во время торжественного шествия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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