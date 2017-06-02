Королевскую снова облили зеленкой: фото
02.06.2017 15:38
Одесситы не совсем приветливо встретили народного депутата от Оппозиционного блока Наталию Королевскую
Наталия Королевская
В Одессе облили зеленкой народного депутата от Оппозиционного блока Наталию Королевскую. Об этом в Facebook сообщает Автомайдан Одесса.
"Королевская приехала в Одессу. Но, что-то пошло не так", - отмечается в сообщении.
Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa
9 мая 2016 года Королевскую в Славянске облили зеленкой во время торжественного шествия.
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