Попытка похищения бизнесмена: второй подозреваемый взят под арест

Печерский суд избрал меру пресечения для Ярославского в виде содержания под стражей сроком на два месяца

Подозреваемый в причастности к похищению бывшего гражданина РФ, начальник Обуховского райотдела полиции Киевской области Денис Ярославский взят под арест сроком на два месяца. Соответствующее решение вынес Печерский суд Киева, передает Hromadske.

Прокурор Денис Клюшников сообщил, что Ярославский подозревается в незаконном лишении свободы и злоупотреблении служебным положением. Следствие отрабатывает версию о причастности РФ к этому делу.



Генпрокурор Юрий Луценко также рассказал, что похищение человека, который из-за преследования российскими властями покинул РФ и занимается в Украине производственным бизнесом, заказали в России. Подозреваемых задержали при получении аванса в $100 тысяч.

Напомним, что Ярославский свою вину отрицает.

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Ранее сегодня пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что Ярославскийеще в феврале 2017 года подал рапорт об отставке с руководящей должности.

Еще один подозреваемый, Владимир Бовва также был отправлен под стражу с возможностью внесения залога 134 400 грн.

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