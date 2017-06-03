Журналисты сообщили новые детали о стрелявшем в Окуеву и Осмаева

Денисултанов в сентябре 2016 был в Москве, после - отправился в Чечню. С украинским паспортом в том же месяце он приехал в Украину

Стрелявшего в добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева, известного под фамилиями Дакар, Денисултанов, Курмакаев, Тищенко, журналисты петербургского издания Фонтанка также идентифицируют, как известного в РФ и за ее пределами преступника.

Как сообщается, 49-летний Денисултанов не терял связь с Чечней. В сентябре 2016 года он по российскому паспорту летал в Грозный из Москвы. В том же месяце он с украинским паспортом прибыл в Винницу.

Также журналисты приводят описание стрелка, ранее опубликованное в РФ в связи с открытием уголовного производства: "Внешне похож на европейца, волосы черные, с сединой, аккуратно постриженные. Рост 176 см, размер одежды 52 - 54, имеет наколку под левой грудью в виде полумесяца со звездой и надписи на неизвестном языке. Внизу живота есть шрам от операции, похож на шрам от аппендицита".

Украинские спецслужбы пока официально не подтвердили личность нападавшего на Окуеву и Осмаева. Денисултанов находится в больнице с четырьмя пулевыми ранениями, медики удалили ему часть легких.

Нападение на Окуеву и Осмаева произошло 1 июня на столичном Подоле.

Детальнее о биографии и преступлениях Денисултанова читайте в материале LIGA.net: Киллер Кадырова. Что известно о попытке убийства в Киеве

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.