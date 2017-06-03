Состояние Адама Осмаева улучшилось - Окуева
Состояние добровольца АТО Адама Осмаева улучшилось. Об этом сообщила его жена Амина Окуева на своей странице в Facebook.
"Только что говорили с Адамом Осмаевым по телефону. Голос бодрый. Уже пытается приподниматься. Скоро надо будет начинать дыхательную гимнастику для восстановления легкого, а потом и бегать", - написала Окуева.
Нападение бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня на Подоле в Киеве. Нападавший, представившийся журналистом французской газеты Le Monde, выстрелил в Осмаева, в ответ Окуева сделала четыре выстрела в злоумышленника.
У киллера найден паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.
Украинские спецслужбы пока официально не подтвердили личность нападавшего. Он находится в больнице с четырьмя пулевыми ранениями, медики удалили ему часть легких.
Стрелявшего в Окуеву и Осмаева, известного под фамилиями Дакар, Денисултанов, Курмакаев, Тищенко, журналисты также идентифицировали, как известного в РФ и за ее пределами преступника.
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