Украинского журналиста наградят антикоррупционной премией в США

Ведущего антикоррупционной программы "Наши деньги" Денис Бигус наградят премией Democracy Award Конгресса США





"Денис Бигус (Украина) возглавляет группу TOM 14, группу профессиональных журналистов-расследователей в Украине, и является ведущим очень популярной, влиятельной и отмеченной наградами антикоррупционной телевизионной программы "Наши деньги". Бигус также координирует деятельность тысяч добровольцев, известных как "Канцелярская сотня", которые восстанавливают документы, измельченные командой бывшего президента Украины Януковича",





Помимо Бигуса, награду за борьбу с коррупцией также присуждены защитнице прав человека из Малайзии Синтии Габриэль, судье Клаудии Эскобар из Гватемалы, журналисту Рафаэлю Маркесу де Мораису из Анголы, афганскому правозащитнику из Анголы. Церемония вручения премии пройдет 7 июня в Капитолии в Вашингтоне, на ней выступят спикер Палаты представителей Пол Райан и лидер демократов в Палате представителей Ненси Пэлоси.









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