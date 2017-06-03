Украинского журналиста наградят антикоррупционной премией в США
03.06.2017 20:40
Ведущего антикоррупционной программы "Наши деньги" Денис Бигус наградят премией Democracy Award Конгресса США
Денис Бигус (фото - facebook.com/monti.czardas)
Украинский журналист, ведущий программы "Наши деньги" Денис Бигус получил премию Democracy Award, присуждаемую ежегодно созданной Конгрессом США организацией "Национальный фонд демократии" за продвижение демократии и борьбу за права человека. Об этом сообщается на сайте организации.
"Денис Бигус (Украина) возглавляет группу TOM 14, группу профессиональных журналистов-расследователей в Украине, и является ведущим очень популярной, влиятельной и отмеченной наградами антикоррупционной телевизионной программы "Наши деньги". Бигус также координирует деятельность тысяч добровольцев, известных как "Канцелярская сотня", которые восстанавливают документы, измельченные командой бывшего президента Украины Януковича",
Помимо Бигуса, награду за борьбу с коррупцией также присуждены защитнице прав человека из Малайзии Синтии Габриэль, судье Клаудии Эскобар из Гватемалы, журналисту Рафаэлю Маркесу де Мораису из Анголы, афганскому правозащитнику из Анголы. Церемония вручения премии пройдет 7 июня в Капитолии в Вашингтоне, на ней выступят спикер Палаты представителей Пол Райан и лидер демократов в Палате представителей Ненси Пэлоси.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал защищать журналистов, чтобы покончить с засильем дезинформации.
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