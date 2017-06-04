Нападавшему на Окуеву и Осмаева объявили о подозрении

Подозреваемый, который также получил ранения, находится в одной из столичных больниц под усиленной охраной, от метили в прокуратуре Киева

Злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Асмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении. Об этом у себя в Facebook сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что по согласованию с прокуратурой города Киева 3 июня 2017 года следователь сообщил о подозрении 58-летнему мужчине, который 1 июня совершил покушение на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева - Адама Асмаева и его жену Амину Окуеву.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (Покушение на убийство), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый, который также получил ранения, находится в одной из столичных больниц под усиленной охраной.

Досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства и мотивы этого преступления, продолжается и находится на контроле прокуратуры города.

3 июня сообщалось, что стрелявшего в добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева, известного под фамилиями Дакар, Денисултанов, Курмакаев, Тищенко, журналисты петербургского издания Фонтанка также идентифицируют, как известного в РФ и за ее пределами преступника.

Нападение на Окуеву и Осмаева произошло 1 июня на столичном Подоле.

Детальнее о биографии и преступлениях Денисултанова читайте в материале LIGA.net: Киллер Кадырова. Что известно о попытке убийства в Киеве

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