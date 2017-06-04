У экс-главы налоговой службы был сердечный приступ - адвокат
Адвокат экс-главы налоговой службы Луганской области, бывшего председателя Луганской облгосадминистрации заявил, что у его подзащитного, Александра Антипова, прошлой ночью был сердечный приступ. Об этом Игорь Чудовский сообщил у себя в Facebook.
По словам адвоката, он встретился Антиповым в ИВС в Киеве.
"Состояние здоровья у меня вызывает у меня тревогу, ночью был сердечный приступ, в ИВС приезжала скорая медицинская помощь, т.к. кардиоврачей в ИВС нет", - отметил Чудовский.
Антипов был задержан сегодня, 24 мая, в ходе самой крупной совместной операции полиции и военной прокуратуры. По месту его жительства обнаружили $3,8 млн наличными.
По словам Авакова, Антипову инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим министром Миндоходов и сборов Клименко - так называемых "налоговых площадках".
Печерский суд Киева освободил Антипова из-под стражи, обязав в течение 5 дней внести залог в размере 15 млн грн.
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