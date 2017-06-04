Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-мэру Стаханова
Прокуратура Харьковской области подаст апелляцию на решение суда, которым оправдан экс-мэр Стаханова (теперь Кадиевка) Юрий Борисов. Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской прокуратуры Вита Дубовик, передает Украинская правда.
Прокуратура считает, что на стадии досудебного расследования собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора.
Апелляцию должны подать, как только прокуратура получит решение суда - в четверг, 1 июня, объявили только резолютивную часть.
Ранее суд оправдал Борисова. Ему инкриминовали посягательство на территориальную целостность Украины.
Во время допроса Борисов рассказал, как в Киев свозили титушек во время Евромайдана, об участии депутатов Александра Ефремова и Олега Царева, лидера луганских террористов Валерия Болотова и других в организации сепаратистских преступлений, о финансировании ДНР и организации так называемого "референдума" в Луганской области.
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