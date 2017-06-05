Опубликованы новые данные солдат РФ, перевозивших Буки в Донбасс

Bellingcat опубликовал новые сведения о российских военных, которые участвовали в перевозке Буков в Донбасс летом 2014 года

Участие в транспортировке ЗРК Бук на российско-украинской границе в конце июня и середине июля 2014 года принимала 69-я отдельная бригада материального обеспечения (в/ч 11385). Доклад с настоящими именами российских военных этой бригады направлен международной Совместной следственной группе, расследующей катастрофу рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом сообщает Bellingcat на официальном сайте."Военный водитель Дмитрий З. перевозил пуско-заряжающую установку Бук под номером 232 в колонне 23-25 июня 2014 года. Шесть других военных водителей, запечатленных на фотографиях Дмитрия З., чьи личности удалось установить, также определенно участвовали в транспортировке Буков в колонне 23-25 июня 2014 года", - сообщает Bellingcat.