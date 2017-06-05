Экс-директор украинской библиотеки в Москве признана виновной

Суд признал экс-директора библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину виновной в экстремизме и растрате

Мещанский суд Москвы признал бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной по уголовному делу об экстремизме и растрате. Как сообщает ВВС, чтение приговора продолжается.



Интерфакс уточняет, что Шарина получила четыре года условно. Кроме того, ей назначено наказание в виде испытательного срока на четыре года.



Иск потерпевшей стороны - Библиотеки украинской литературы - будет рассмотрен отдельно.

Шарину обвиняют в распространении ряда книг, которые, как заявляет следствие, разжигают ненависть к России.

Прокурор Людмила Баландина просила суд приговорить 59-летнюю Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст.

Кроме того, гособвинитель просила запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью, сроком на три года.

Защита Шариной просила полностью оправдать ее по всем эпизодам.

Глава отдела комплектования библиотеки Татьяна Мунтян в интервью изданию ранее высказывала предположение, что следователи подбросили книги, которые потом изъяли.

"Там, откуда эту книгу получили, никогда ее не было. Там была куча книг без отметок библиотеки. Это 100% книги, которые они (следователи - ред.) с собой принесли ", - сообщила Татьяна Мунтян.

Сопредседатель Объединения украинцев России Валерий Семененко отмечал, что деятельность библиотеки не имеет ничего общего с экстремизмом.



Директора Библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину задержали в октябре 2015 года по подозрению в нарушении закона о противодействии экстремистской деятельности. С 30 октября 2015 года она находится под домашним арестом. В отношении директора библиотеки открыли уголовное дело о возбуждении национальной ненависти и вражды. Шарина своей вины не признает.



Она сообщила на суде, что приговор ей не понятен. "Разжигание ненависти - это какие это действия? Так какие действия я провела? Ни один свидетель, этого не подтвердил, нет ни одного доказательства. Книги не признаны экстремистскими", - подчеркнула бывший директор библиотеки.



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