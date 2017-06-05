Суд отказался отобрать землю у компании Шуфрича и Бродского

Хозяйственный суд Киева отказал киевской прокуратуре в удовлетворении иска о расторжении договора аренды территории на Подоле

Хозяйственный суд Киева полностью отказал в удовлетворении иска заместителя прокурора Киева, представлявшего Киевсовет, требовавшего расторгнуть договор аренды земельного участка, площадью 4,5659 га, на улице Электриков, 23-б в Подольском районе. Решение было принято судьей Викторией Сиваковой и опубликовано в реестре судебных решений.

Договор был подписан с ПАТ "Киевский речной порт".

На этой территории проходит строительство жилого комплекса Rybalsky. Прокуратура требовала расторгнуть договор аренды и вернуть землю общине. Аргументацией иска было не целевое использование земли - прокуратура заявила, что строительство на этой территории не предусмотрено условиями договора.

Отмечается, что на одно из пяти заседаний по делу о возврате участка общине Киева не явился представитель Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА. Заседание, на котором принято решение об отказе, датировано 25 мая, хотя на предыдущем заседании 16 мая было вынесено постановление о продлении сроков рассмотрения 15 дней, то есть заседание должно было состояться 1 июня.

Согласно опубликованному журналистами программы Схемы договору аренды, целевое назначение этой территории - "эксплуатация и обслуживание имущественного комплекса". В договоре также указано, что участок может использоваться только в целевом назначении.

"Киевский речной порт", по данным журналистов-расследователей, - компания, подконтрольная нардепу Оппозиционного блока Нестору Шуфричу и экс-главе Госкомпредприятия Михаилу Бродскому - почти 50% акций компании принадлежат, через посредников и напрямую, людям из окружения Шуфрича и Бродского.

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