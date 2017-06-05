Имя Павла Шеремета внесли в Мемориал журналистам в Вашингтоне

Украинский журналист стал одним из более двух тысяч журналистов, которые погибли, исполняя свои профессиональные обязанности

Имя журналиста Павла Шеремета внесли в Мемориал журналистам в музее новостей Newseum в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте Newseum.



В Мемориал вносят журналистов, которые погибли или были убиты во время исполнения своих обязанностей.



Ко дню журналиста в список добавили имена 14 журналистов, среди которых Павел Шеремет. Всего там имена 2305 журналистов, которые работали начиная с 1837 года.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.

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