Египет прекращает авиасообщение с Катаром

Со вторника, 6 июня, Египет закроет воздушное пространство для самолетов Катара и прекратит гражданские рейсы

Египет со вторника отменяет авиасообщение с Катаром. Об этом сообщает AP.



Такое решение приняло министерство гражданской авиации Египта через несколько часов после того, как Каир разорвал дипломатические отношение с Катаром за поддержку террористов Исламского государства.



Воздушное пространство закроют для самолетов Катара со вторника.



Сегодня о разрыве дипотншений с Катаром заявили ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Королевство Бахрейн. Позже такое решение поддержали власти Ливии, Мальдивской Республики и Йемена.

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