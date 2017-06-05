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Египет прекращает авиасообщение с Катаром

05.06.2017 19:48
Со вторника, 6 июня, Египет закроет воздушное пространство для самолетов Катара и прекратит гражданские рейсы
Египет прекращает авиасообщение с Катаром
Фото: EPA

Египет со вторника отменяет авиасообщение с Катаром. Об этом сообщает AP.

Такое решение приняло министерство гражданской авиации Египта через несколько часов после того, как Каир разорвал дипломатические отношение с Катаром за поддержку террористов Исламского государства. 

Воздушное пространство закроют для самолетов Катара со вторника.

Сегодня о разрыве дипотншений с Катаром заявили ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Королевство Бахрейн. Позже такое решение поддержали власти Ливии, Мальдивской Республики и Йемена.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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