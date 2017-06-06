Украина и Таиланд подписали торговое соглашение
Украина и Таиланд подписали торговое соглашение, а также соглашение о взаимной правовой помощи. Документы были утверждены во время первой официальной встречи в истории украинско-тайских отношений между министром иностранных дел Украины Павла Климкина и тайским коллегой Доном Прамудвинаем, сообщает пресс-служба МИД Украины.
В ходе встречи стороны высказали обоюдный интерес в развитии всесторонних отношений, а также согласовали график будущих политических контактов. В ближайшее время будет проведен второй раунд политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел и заседания межправительственной комиссии по двухстороннему сотрудничеству.
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