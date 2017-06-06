В рамках первой официальной встречи представителей Украины и Таиланда было также подписано соглашение о взаимной правовой помощи

Украина и Таиланд подписали торговое соглашение, а также соглашение о взаимной правовой помощи. Документы были утверждены во время первой официальной встречи в истории украинско-тайских отношений между министром иностранных дел Украины Павла Климкина и тайским коллегой Доном Прамудвинаем, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе встречи стороны высказали обоюдный интерес в развитии всесторонних отношений, а также согласовали график будущих политических контактов. В ближайшее время будет проведен второй раунд политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел и заседания межправительственной комиссии по двухстороннему сотрудничеству.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.