В Крыму оккупанты по тревоге подняли в воздух истребители Су-27

Боеготовность российских военных на захваченном украинском полуострове проверяли на аэродроме Бельбек

Во временно оккупированном Крыму подняли по тревоге дежурные пары истребителей Су-27 Южного военного округа ВС РФ для проверки боевой готовности. Об этом сообщает российские РИА Новости.

"Подразделения совершили марши на незнакомые полигоны, расположенные в Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском крае и в Крыму. Сейчас военные отрабатывают тактические приемы и выполняют контрольные упражнения по огневой подготовке, вождению боевых машин и специальным дисциплинам подготовки", - говорится в сообщении.

Отмечается , что боеготовность летчиков проверил командующий войсками ЮВО Александр Дворников на захваченномоккупантами в 2014 году аэродроме Бельбек.

24 мая сообщалось, что спецназ ФСБ России проведет учения по "предотвращению терактов и действий диверсантов" в Крыму и на море.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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