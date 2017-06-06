Парубий объяснил, почему Рада не может сегодня избрать омбудсмена

Спикер парламента Андрей Парубий подчеркнул, что без результатов проверки НАПК, Рада не может начать конкурс на должность омбудсмена

Верховная Рада не может избрать уполномоченного по правам человека , поскольку Национальное агентство по предупреждению коррупции не успело провести проверку кандидатов. Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, открывая заседание согласительного совета парламента, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы должны были начать работу с избрания уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Но возникли препятствия для рассмотрения этого вопроса. При проведении спецпроверки НАПК попросило дать больше времени для проверки всех кандидатов", - сказал он.

Парубий отметил, что без результатов проверки НАПК, Рада не может начать конкурс на должность омбудсмена.

26 мая сообщалось, что 6 июня, депутаты Верховной Рады будут голосовать за уполномоченного парламента по правам человека.

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