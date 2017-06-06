USD:  26.10  26.33   EUR:  29.12  29.68  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Рада выделила на местные выборы еще почти 300 млн грн

06.06.2017 13:40
До конца текущего года ЦИК планирует провести выборы в 503 объединенных территориальных общинах
Рада выделила на местные выборы еще почти 300 млн грн

Верховная Рада выделила на проведение местных выборов дополнительно почти 300 млн грн. За соответствующие изменения в госбюджет на 2017 год N6431 в целом проголосовали 271 депутат, сообщает корреспондент LIGA.net.

Субвенция местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и глав сел, поселков и городов увеличивается на 272 320,9 тыс грн.

Нардеп Руслан Князевич, представляя документ, пояснил, что до конца текущего года ЦИК планирует провести выборы в 503 объединенных территориальных общинах.

20 мая 2017 года сообщалось, что Центризбирком досрочно прекратил полномочия всего состава Киевской областной избирательной комиссии.

Читайте также: Какие партии прошли бы в Раду в случае выборов: опрос Рейтинга

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 